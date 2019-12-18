В Конгрессе США голосуют по импичменту Трампа: трансляция

В эти минуты в Палате представителей Конгресса США проходят слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, передает Голос Америки.

Если Палата представителей простым большинством поддержит отставку президента, то пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

Справка. В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа.

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