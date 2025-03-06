Британия говорила с около 20 странами, заинтересованными в коалиции для Украины – Sky News

Источник медиа отметил, что "это еще ранние стадии [обсуждения] и ситуация очень изменчива"

Иллюстративное фото: VALDA KALNINA / EPA

Чиновники Великобритании провели переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в участии в "коалиции желающих", в рамках которой в Украину могут быть отправлены миротворцы после завершения войны. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванного британского чиновника.

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Собеседник не стал говорить, какие страны, кроме Франции и Британии (инициаторов коалиции), выразили заинтересованность в ней.

В то же время он добавил: "Это говорит о готовности коалиции желающих собраться и желании ряда разных стран сыграть свою роль".

Чиновник отметил, что "это еще ранние стадии [обсуждения] и ситуация очень изменчива".

Накануне, днем 6 марта, М министерство обороны Турции заявило, что страна готова при необходимости направить миротворцев в Украину.

2 марта 2025 года премьер Британии Стармер провел саммит по обороне и безопасности. В общей сложности на западе в Лондоне собралось 18 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского Союза и НАТО.

В частности, на мероприятии партнеры договорились создать коалицию желающих, готовых защитить будущее соглашение об окончании войны и гарантировать мир.

Стармер заявлял, что Британия готова поддержать такую коалицию "действиями на земле и самолетами в воздухе" вместе с другими странами.