Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 15 января

Арестован президент Южной Кореи, Украина вернула 25 человек из российского плена и другие новости за 15 января

Обмен 15 января (Фото: Владимир Зеленский)

1. В Южной Корее арестовали отстраненного президента Юн Сок Еля. В Южной Корее следователи задержали в резиденции отстраненного президента Юн Сок Еля. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Управление по расследованию коррупции среди чиновников (CIO).

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2. Известны последствия массированного удара РФ: есть попадание по критической инфраструктуре на западе. Во время массированного ракетного удара с утра 15 января Россия атаковала критическую инфраструктуру на западе Украины. Есть попадание в два объекта во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

3. Россия запустила более 40 ракет по газовым и энергетическим объектам – Зеленский. Россия запустила по Украине более 40 ракет, в том числе баллистических. Враг целился по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам, сообщил президент Владимир Зеленский.

4. Военное положение и мобилизация продлены до 9 мая. Верховная Рада поддержала продление сроков проведения общей мобилизации и военного положения еще на 90 суток. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

5. Туск: Россия готовила "воздушный террор" против Польши и авиалиний во всем мире. Российская Федерация готовила акты саботажа в воздушном пространстве и против авиалиний по всему миру. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции 15 января с президентом Украины Владимиром Зеленским.

6. Украина вернула 25 украинцев из российского плена. Это отдельный формат для тяжелобольных – фото. Украина 15 января произвела обмен пленными с Россией. Домой удалось вернуть 25 украинцев и столько же оккупантов были отправлены в РФ, сообщил президент Владимир Зеленский.

7. Для украинцев за границей заработают "ячейки единства" – Зеленский. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве анонсировал создание "ячеек единства" для украинцев за рубежом.

8. США второй раз за неделю существенно ужесточили санкции против России: кто в списке. Соединенные Штаты Америки второй раз за неделю существенно ужесточили санкции против России. На сайте американского Минфина сообщается, что целью нового пакета санкций является борьба со схемами уклонения от предыдущих ограничений.

9. Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил и Трамп. Израиль и террористическая палестинская группировка ХАМАС якобы заключили соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников, пишут Reuters, CNN и Times of Israel. Это подтвердил и избранный президент США Дональд Трамп в Truth Social.

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