Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 15 січня

Заарештовано президента Південної Кореї, Україна повернула 25 людей із російського полону та інші новини за 15 січня

Обмін 15 січня (Фото: Володимир Зеленський)

1. У Південній Кореї заарештували відстороненого президента Юн Сок Йоля. У Південній Кореї слідчі затримали в резиденції відстороненого президента Юн Сок Йоля. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO).

2. Відомі наслідки масованого удару РФ: є влучання по критичній інфраструктурі на заході. Під час масованого ракетного удару зранку 15 січня Росія атакувала критичну інфраструктуру на заході України. Є влучання у два об’єкти у Львівській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

3. Росія запустила понад 40 ракет по газових і енергетичних об'єктах – Зеленський. Росія запустила по Україні понад 40 ракет, зокрема балістичних. Ворог цілився по газовій інфраструктурі та енергетичних обʼєктах, повідомив президент Володимир Зеленський.

4. Воєнний стан і мобілізацію продовжено до 9 травня. Верховна Рада підтримала продовження строків проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану ще на 90 діб. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

5. Туск: Росія готувала "повітряний терор" проти Польщі та авіаліній у всьому світі. Російська Федерація готувала акти саботажу у повітряному просторі Польщі та проти авіаліній у всьому світі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції 15 січня з президентом України Володимиром Зеленським.

6. Україна повернула 25 українців із російського полону. Це окремий формат для тяжкохворих – фото. Україна 15 січня провела обмін полоненими з Росією. Додому вдалося повернути 25 українців і стільки ж окупантів були відправлені до РФ, повідомив президент Володимир Зеленський.

7. Для українців за кордоном запрацюють "осередки єдності" – Зеленський. Президент Володимир Зеленський на пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві анонсував створення "осередків єдності" для українців за кордоном.

8. США вдруге за тиждень суттєво посилили санкції проти Росії: хто у списку. Сполучені Штати Америки вдруге за тиждень суттєво посилили санкції проти Росії. На сайті американського Мінфіну повідомляється, що метою нового пакета санкцій є боротьба зі схемами ухилення від попередніх обмежень.

9. Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив і Трамп. Ізраїль та терористичне палестинське угруповання ХАМАС нібито уклали угоду про припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників, пишуть Reuters, CNN та Times of Israel. Це підтвердив і обраний президент США Дональд Трамп у Truth Social.

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