Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 7 марта
- Трамп подумывает ввести санкции против России, поскольку та "крушит Украину на поле боя". Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России, поскольку она продолжает войну против Украины.
- Трамп: Верю, что Путин хочет мира, но сейчас Россия бомбит Украину. Президент США заявил, что верит диктатору Владимиру Путину в его желание установить мир, но признал, что сейчас РФ бомбит Украину.
- Силы ПВО сбили 34 ракеты и 100 БпЛА: впервые привлекли французские Mirage 2000. В ночь на пятницу, 7 марта, россияне массированно атаковали Украину ракетами разных типов и почти двумя сотнями беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 34 ракеты и 100 БПЛА. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
- "Россий не будет". МИД изложил повестку дня переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. На встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии не предусмотрено присутствие россиян, заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. По его словам, в центре разговора – "путь к миру".
- США и партнеры не предлагали Украине пойти на территориальные уступки – спикер МИД. Украина не получала от США и других партнеров официальных предложений о территориальных уступках в пользу России, сообщил спикер МИД Тихий.
- Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам: что известно. Американская компания Maxar Technologies приостановила предоставление спутниковых снимков для украинских пользователей. Об этом сообщили несколько клиентов сервиса по правам анонимности, информирует Мілітарний.
- Американская торговая палата в РФ лоббирует снятие санкций: ценность – авиация и SWIFT. Американский бизнес в России обсуждал с главой Американской торговой палаты (AmCham) Робертом Эйджи вопрос отмены санкций, в том числе в авиационном секторе. Об этом пишут российские медиа.
- Международные резервы НБУ за месяц сократились почти на $3 млрд: с чем это связано. По состоянию на 1 марта 2025 года международные резервы Украины сократились до $40,15 млрд, уменьшение за месяц – почти $3 млрд, или 6,7%. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
- Суд Южной Кореи отменил ордер на арест президента Юна, которому объявили импичмент. Суд Южной Кореи отменил ордер на арест президента страны Юн Сок Йоля, которому объявили импичмент, открыв путь для его освобождения из-под стражи после ареста в середине января по обвинениям в попытке государственного переворота из-за кратковременного введения военного положения.
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