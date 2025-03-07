Дев'ять головних новин України та світу на 22:00 7 березня
- Трамп подумує ввести санкції проти Росії, оскільки та "трощить Україну на полі бою". Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії, оскільки та продовжує війну проти України.
- Трамп: Вірю, що Путін хоче миру, але зараз Росія бомбить Україну. Президент США заявив, що вірить диктатору Володимиру Путіну щодо його бажання встановити мир, але визнав, що зараз РФ бомбить Україну.
- Сили ППО збили 34 ракети та 100 БпЛА: вперше залучили французькі Mirage 2000. У ніч проти п’ятниці, 7 березня, росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та майже двома сотнями безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 34 ракети та 100 БпЛА. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
- "Росіян не буде". МЗС виклало порядок денний переговорів України та США у Саудівській Аравії. На зустрічі представників США та України у Саудівській Аравії не передбачено присутність росіян, заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, у центрі розмови – "шлях до миру".
- США та партнери не пропонували Україні піти на територіальні поступки – речник МЗС. Україна не отримувала від США та інших партнерів офіційні пропозиції про територіальні поступки на користь Росії, повідомив речник МЗС Тихий.
- Maxar відключила Україні доступ до супутникових знімків: що відомо. Американська компанія Maxar Technologies припинила надання супутникових знімків для українських користувачів. Про це повідомили декілька клієнтів сервісу на правах анонімності, інформує Мілітарний.
- Американська торговельна палата у РФ лобіює зняття санкцій: пріоритет – авіація та SWIFT. Американський бізнес у Росії обговорював із головою Американської торговельної палати (AmCham) Робертом Ейджі питання скасування санкцій, зокрема в авіаційному секторі. Про це пишуть російські медіа.
- Міжнародні резерви НБУ за місяць скоротилися майже на $3 млрд: з чим це пов'язано. Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України скоротились до $40,15 млрд, зменшення за місяць – майже $3 млрд, або 6,7%. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
- Суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента Юна, якому оголосили імпічмент. Суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента країни Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент, відкривши шлях для його звільнення з-під варти після арешту в середині січня за звинуваченнями у спробі державного перевороту через короткочасне введення воєнного стану.
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