Для перемирия Россия должна перестать выдвигать условия.
Президент Владимир Зеленский заявил, что для перехода к прекращению огня Россия должна перестать выдвигать условия. Об этом глава государства сообщил после телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
"Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном", – рассказал Зеленский.
Также политики обсудили результаты состоявшейся 15 марта онлайн-встречи лидеров. Украинский лидер отметил, что увеличивается коалиция стран, готовых работать вместе с Украиной ради приближения справедливого и продолжительного мира.
Отдельно Зеленский и Макрон обсудили работу команд двух стран по формированию четких гарантий безопасности.
"Позиция Франции в этом вопросе очень конкретна, и мы ее абсолютно поддерживаем. Продолжаем работать и координируем следующие шаги и контакты с партнерами", – отметил украинский лидер.
После разговора с Зеленским Макрон заявил, что теперь Россия должна доказать, что она действительно хочет мира.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- Зеленский сообщил, что Путин готовит отказ от предложения Штатов – РФ выставляет такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- 18 марта должен состояться разговор между Трампом и Путиным. В Белом доме сообщили, что президент США может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с диктатором пройдут "не так, как он надеется".