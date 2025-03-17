Для перемирия Россия должна перестать выдвигать условия.

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что для перехода к прекращению огня Россия должна перестать выдвигать условия. Об этом глава государства сообщил после телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном", – рассказал Зеленский.

Также политики обсудили результаты состоявшейся 15 марта онлайн-встречи лидеров. Украинский лидер отметил, что увеличивается коалиция стран, готовых работать вместе с Украиной ради приближения справедливого и продолжительного мира.

Отдельно Зеленский и Макрон обсудили работу команд двух стран по формированию четких гарантий безопасности.

"Позиция Франции в этом вопросе очень конкретна, и мы ее абсолютно поддерживаем. Продолжаем работать и координируем следующие шаги и контакты с партнерами", – отметил украинский лидер.

После разговора с Зеленским Макрон заявил, что теперь Россия должна доказать, что она действительно хочет мира.