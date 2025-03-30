Иран ответил на письмо Трампа: против прямых переговоров с Вашингтоном
Иран отвергает прямые переговоры с США относительно своей стремительно развивающейся ядерной программы. С таким заявлением выступил президент страны Масуд Пезешкиян, передает агентство Associated Press.
Фактически, это первый ответ Тегерана на письмо, направленное американским президентом Дональдом Трампом к верховному лидеру страны Али Хаменее.
Пезешкиан заявил, что ответ Ирана, переданный через Оман, оставляет открытой возможность косвенных переговоров с Вашингтоном. В то же время, такие переговоры не достигли прогресса после того, как Трамп во время своей первой каденции в одностороннем порядке вывел Америку по ядерному соглашению Ирана с мировыми государствами в 2018 году.
Как отмечает AP, сейчас, когда США наносят интенсивные авиаудары по поддерживаемой Ираном группировке хуситов в Йемене, риск военных действий, направленных против ядерной программы Тегерана, остается в повестке дня.
"Мы не избегаем переговоров; именно нарушение обещаний до сих пор вызвало у нас проблемы. Они [США] должны доказать, что могут построить доверие", - отметил президент Ирана.
Белый дом, Государственный департамент и другие американские чиновники пока не отреагировали на это заявление.
- Реальная власть в Иране сосредоточена в руках "великого аятоллы" Хаменеи, религиозно-политического лидера государства.
- 9 марта аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США. В Белом доме призвали Тегеран "поставить интересы народа выше террора".
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