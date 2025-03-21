Президент Чехии покинул Одессу за 20 минут до первого взрыва – отметил цинизм России
Президент Чехии Петер Павел покинул Одессу за 20 минут до первого взрыва во время массированной российской атаки вечером 20 марта. Об этом политик рассказал во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которую транслировало Суспильне.
"Мы выехали из Одессы поездом за 20 минут до первого взрыва. Это не было как-то обусловлено тем, когда будет атака, просто так совпало. Но какой вывод я делаю: действительно надо быть циником, чтобы декларировать желание вести переговоры о мире или перемирии и в это время наносить страшную атаку по гражданской инфраструктуре".
Он отметил, что "очень тяжело иметь дело с такой стороной", поэтому партнеры должны четко указывать на такие события, чтобы продемонстрировать, как Россия относится к переговорам о прекращении огня и какую ответственность готова взять на себя.
Также он подчеркнул: "И мы должны быть осторожны относительно любой потенциальной договоренности [о перемирии]".
Накануне украинские власти сообщали, что Павел стал свидетелем российской атаки на Одессу вечером 20 марта. Оккупанты массированно атаковали дронами-камикадзе типа Shahed областной центр и пригород: повреждены здания, есть пострадавшие, также были введены аварийные отключения света.
- В марте 2024 года РФ нанесла ракетный удар по Одессе во время того, как в городе с официальным визитом находились президент Зеленский и премьер Греции Мицотакис. Из-за российской атаки были погибшие и раненые.
- Греческий премьер сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт и то, что делается для восстановления украинского морского пути, а также то, какой ущерб он получил от российских атак. По словам Мицотакиса, в конце встречи участники услышали звук сирен и "очень близко" взрывы – они не успели пойти в защищенное место.