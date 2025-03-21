Президент Чехии покинул Одессу за 20 минут до первого взрыва – отметил цинизм России
Петр Павел (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Чехии Петер Павел покинул Одессу за 20 минут до первого взрыва во время массированной российской атаки вечером 20 марта. Об этом политик рассказал во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которую транслировало Суспильне.

"Мы выехали из Одессы поездом за 20 минут до первого взрыва. Это не было как-то обусловлено тем, когда будет атака, просто так совпало. Но какой вывод я делаю: действительно надо быть циником, чтобы декларировать желание вести переговоры о мире или перемирии и в это время наносить страшную атаку по гражданской инфраструктуре".

Он отметил, что "очень тяжело иметь дело с такой стороной", поэтому партнеры должны четко указывать на такие события, чтобы продемонстрировать, как Россия относится к переговорам о прекращении огня и какую ответственность готова взять на себя.

Также он подчеркнул: "И мы должны быть осторожны относительно любой потенциальной договоренности [о перемирии]".

Накануне украинские власти сообщали, что Павел стал свидетелем российской атаки на Одессу вечером 20 марта. Оккупанты массированно атаковали дронами-камикадзе типа Shahed областной центр и пригород: повреждены здания, есть пострадавшие, также были введены аварийные отключения света.

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  • В марте 2024 года РФ нанесла ракетный удар по Одессе во время того, как в городе с официальным визитом находились президент Зеленский и премьер Греции Мицотакис. Из-за российской атаки были погибшие и раненые.
  • Греческий премьер сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт и то, что делается для восстановления украинского морского пути, а также то, какой ущерб он получил от российских атак. По словам Мицотакиса, в конце встречи участники услышали звук сирен и "очень близко" взрывы – они не успели пойти в защищенное место.
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Петр Павел