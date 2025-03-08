Россияне ударили по Константиновке и Покровску – есть погибшие и раненые
Россияне нанесли удары по Покровску и Константиновке Донецкой области – погиб человек, 10 человек пострадали. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
В Покровске оккупанты убили мужчину 1977 года рождения и ранили двух человек. Поврежден дом.
Утром захватчики ранили в Константиновке пятерых человек, а впоследствии еще троих. Повреждены восемь частных домов, пять многоэтажек, магазин, две линии электропередач и два газопровода.
Глава ОВА призвал людей своевременно эвакуироваться.
- В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и 145 беспилотниками, Силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей.
В Доброполье Донецкой области из-за комбинированной атаки РФ погибли 11 человек. Еще более 40 получили ранения.
В Одессе в результате дроновой атаки возникли пожары. Обошлось без пострадавших.