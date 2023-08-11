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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 августа

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 августа - Фото
Истребитель МиГ-31К и ракета Кинжал (Фото: EPA)

1. Взрывы в Киеве: Россия запустила "Кинжалы", обломки упали на территории детской больницы. Страна-террорист РФ 11 августа совершала очередную ракетную атаку по Украине. Журналисты LIGA.net сообщали о звуках взрывов в Киеве. На территорию детской больницы рухнули обломки ракеты (подробнее).

2. В Хмельницком и Винницкой области взрывы. Россия атакует ракетами "Кинжал". В Хмельницком и Винницкой области во время тревоги раздались взрывы, российские оккупанты атаковали ракетами "Кинжал" (подробнее).

3. Боевая подготовка всего шести летчиков ВСУ на F-16 начнется с 2024 года – подробности от WP. Начало боевой подготовки первой группы украинских летчиков-истребителей на F-16, которая, как ожидается, продлится полгода, предположительно, отложится до января. Вторая группа примерно такого же размера будет готова за полгода или примерно до конца 2024 года (подробнее).

4. Россияне ударили по Ивано-Франковской области. Попали в жилой дом, погиб ребенок – фото. Российские оккупанты ударили по Ивано-Франковской области во время утренней атаки 11 августа, погиб ребенок (подробнее).

5. СНБО рекомендовал Залужному назначить областных военкомов из числа боевых офицеров. Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по поводу проверки работы территориальных центров комплектования (экс-военкоматов). В частности, СНБО рекомендовал главнокомандующему Валерию Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров (подробнее).

6. Утром Россия ударила четырьмя Кинжалами: сбит один, три прилета у аэродрома Коломыя — ВСУ. Российские оккупанты ударили по Украине четырьмя ракетами "Кинжал" во время утренней атаки 11 августа (подробнее).

7. ВСУ об ударе по Коломые: РФ била "Кинжалами" по молодым летчикам, которые будут учиться на F-16. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что во время ракетного удара 11 августа россияне пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16 (подробнее).

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