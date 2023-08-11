Сім головних новин України та світу на 19:00 11 серпня

1. Вибухи у Києві: Росія запустила "Кинджали", уламки впали на території дитячої лікарні. Країна-терорист РФ 11 серпня здійснювала чергову ракетну атаку по Україні. Журналісти LIGA.net повідомляли про звуки вибухів у Києві. На територію дитячої лікарні впали уламки ракети (детальніше).

2. У Хмельницькому та Вінницькій області вибухи. Росія атакує ракетами "Кинджал". У Хмельницькому та Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи, російські окупанти атакували ракетами "Кинджал" (детальніше).

3. Бойова підготовка всього шести льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнеться з 2024-го – подробиці від WP. Початок бойової підготовки першої групи українських льотчиків-винищувачів на F-16, яка, як очікується, триватиме пів року, ймовірно, відкладеться до січня. Друга група приблизно такого ж розміру буде готова за пів року або приблизно до кінця 2024 року (детальніше).

4. Росіяни вдарили по Івано-Франківській області. Влучили у житловий будинок, загинула дитина — фото. Російські окупанти вдарили по Івано-Франківській області під час ранкової атаки 11 серпня, загинула дитина (детальніше).

5. РНБО рекомендувала Залужному призначити обласних військкомів з-поміж бойових офіцерів. Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки роботи територіальних центрів комплектування (ексвійськкоматів). Зокрема, РНБО рекомендувала головнокомандувачу Валерію Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів (детальніше).

6. Вранці Росія вдарила чотирма Кинджалами: збито один, три прильоти біля аеродрому Коломия — ЗСУ. Російські окупанти вдарили по Україні чотирма ракетами "Кинджал" під час ранкової атаки 11 серпня (детальніше).

7. ЗСУ про удар по Коломиї: РФ била "Кинджалами" по молодих льотчиках, які навчатимуться на F-16. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під час ракетного удару 11 серпня росіяни намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатися на винищувачах F-16 (детальніше).

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