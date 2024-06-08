Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 8 июня
- Украинские дроны впервые долетели до аэродрома Моздок в Северной Осетии. Последствия спецоперации Главного управления разведки уточняются, россияне пока признали "незначительные повреждения".
- В НАТО хотят создать новую должность пециального представителя в Украине. По информации Foreign Policy, это связано с планами альянса увеличить свои долгосрочные обязательства перед Украиной на фоне войны с Россией. Представитель НАТО будет базироваться в Киеве.
- В авиакатастрофе погиб астронавт Уильям Андерс. Автор знаменитой фотографии "Восход Земли" разбился в возрасте 90 лет, пытаясь вытащить мертвую петлю за штурвалом самолета. Андерс входил в состав экипажа космического корабля "Аполлон-8", впервые облетевшего Луну в 1968 году.
- Шмыгаль рассказал о масштабах повреждения энергосистемы Украины. Менее 30% тепловой генерации все еще работает, остальные либо повреждены, либо уничтожены.
- Зеленский после разговора с Сырским заявил о провале российской Харьковской операции. "Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилено", – заявил президент Украины.
- В Белгородской области стреляли в мэра Купянска, сдавшего город россиянам. Геннадий Мацегора после покушения находится в критическом состоянии, его увезли в Москву.
- Армия Израиля освободила четырех заложников, находившихся в плену у ХАМАС с октября 2023 года. Для этого ЦАХАЛ пришлось зайти на территорию лагеря беженцев Нусейрат в центре заблокированного сектора Газа. Палестинские источники говорят, что жертвами военной операции израильского спецназа стали десятки местных жителей.
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