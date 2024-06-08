Сім головних новин України та світу на 22:00 8 червня
- Українські дрони вперше долетіли до аеродрому Моздок в Північній Осетії. Наразі наслідки спецоперації Головного управління розвідки уточнюються, росіяни поки що визнали "незначні пошкодження".
- У НАТО хочуть створити нову посаду спеціального представника в Україні. За інформацією Foreign Policy, це пов'язано з планами альянсу збільшити свої довгострокові зобов’язання перед Україною на тлі війни з Росією. Представник НАТО буде базуватися в Києві.
- В авіакатастрофі загинув астронавт Вільям Андерс. Автор знаменитої фотографії "Схід Землі" розбився у віці 90 років, намагаючись витягнути мертву петлю за штурвалом літака. Андерс входив до складу екіпажу космічного корабля "Аполлон-8", який вперше облетів Місяць у 1968 році.
- Шмигаль розказав про масштаби пошкодження енергосистеми України. Менше як 30% теплової генерації досі працює, решта або пошкоджена, або знищена.
- Зеленський після розмови з Сирським заявив про провал російської Харківської операції. "Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено", – заявив президент України.
- У Бєлгородській області стріляли в мера Куп'янська, який здав місто росіянам. Геннадій Мацегора після замаху перебуває в критичному стані, його повезли у Москву.
- Армія Ізраїлю звільнила чотирьох заручників, які перебували в полоні у ХАМАС з жовтня 2023 року. Для цього ЦАХАЛ довелося зайти на територію табір біженців Нусейрат у центрі заблокованого сектору Гази. Палестинські джерела кажуть, що жертвами військової операції ізраїльського спецназу стали десятки місцевих жителів.
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