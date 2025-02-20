Сенат утвердил директором ФБР Пателя, получавшего деньги от связанного с Кремлем режиссера

Демократы считают, что политик использует должность для мести оппонентам Трампа. Он и республиканцы возражают

Кэш Патель (Фото: ANNA ROSE LAYDEN / EPA)

Сенат США утвердил Кэша Пателя на посту главы Федерального бюро расследований, передает телеканал CNN.

Верхняя палата Конгресса отдала 51 голос за это решение и 49 против. При этом двое сенаторок-республиканцев, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски, присоединились к демократам и голосовали против.

Демократы считают, что Патель готов использовать этот пост, чтобы "отомстить" политическим оппонентам Дональда Трампа.

Во время сенатских слушаний Патель заявил, что в ФБР не будет "политизации" и "никаких карательных действий", а также обвинил демократов в выборочном отборе отрывков из его старых комментариев.

Каденция директора ФБР длится 10 лет, однако после возвращения в Белый дом Трамп четко дал понять, что хочет, чтобы тогдашний глава ведомства Крис Рэй ушел в отставку, что и проложило путь к утверждению Пателя на должности.

Тем временем республиканцы защищали выбор Трампа, утверждая, что Патель обеспечит ФБР необходимую прозрачность и отвергали предыдущие противоречивые заявления политика как преувеличения.

CNN отмечает, что в прошлом Патель пытался помешать расследованию ФБР насчет связей между Россией и предвыборной кампанией Трампа 2016 года.

В начале февраля стало известно, что Патель получил гонорар в $25 000 от компании российского кинорежиссера Игоря Лопатенко, связанного с Кремлем. Деньги были выплачены за съемки в пропагандистском фильме о "заговоре" против первой администрации Трампа. Это стало известно из документов, предоставленных юридическому комитету Сената, передавала газета The Washington Post.

12 февраля Сенат проголосовал за назначение главой Национальной разведки Тулси Габбард, которая, в частности, распространяла теории заговоров и пророссийскую пропаганду насчет Украины.

Габбард известна своими противоречивыми высказываниями, которые идут вразрез с позицией разведывательного сообщества США. Ее заявления часто вызывают дискуссии, особенно по поводу российской дезинформации.

13 февраля Сенат окончательно согласовал антивакцинатора Роберта Кеннеди-младшего в должности министра здравоохранения страны.