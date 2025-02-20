Сенат затвердив директором ФБР Пателя, який отримував гроші від пов'язаного з Кремлем режисера

Демократи вважають, що політик використає посаду для "помсти" опонентам Трампа. Він і республіканці заперечують

Кеш Патель (Фото: ANNA ROSE LAYDEN / EPA)

Сенат США затвердив Кеша Пателя на посту голови Федерального бюро розслідувань, передає телеканал CNN.

Верхня палата Конгресу віддала 51 голос за це рішення і 49 проти. При цьому двоє сенаторок-республіканців, С'юзан Коллінз та Ліза Мурковські, приєдналися до демократів та голосували проти.

Демократи вважають, що Патель готовий використовувати цю посаду, аби "помститися" політичним опонентам Дональда Трампа.

Під час сенатських слухань Патель заявив, що у ФБР не буде "політизації" та "жодних каральних дій", а також звинуватив демократів у вибірковому відборі уривків з його старих коментарів.

Каденція директора ФБР триває 10 років, проте після повернення до Білого дому Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче, аби тодішній голова відомства Кріс Рей пішов у відставку, що і проклало шлях до затвердження Пателя на посаді.

Натомість республіканці захищали вибір Трампа, стверджуючи, що Патель забезпечить ФБР необхідну прозорість та відкидали попередні суперечливі заяви політика як перебільшення.

CNN зауважує, що у минулому Патель намагався завадити розслідуванню ФБР щодо звєязків між Росією та передвиборчою кампанією Трампа 2016 року.

На початку лютого стало відомо, що Патель отримав гонорар у $25 000 від компанії російського кінорежисера Ігоря Лопатьонка, пов’язаного з Кремлем. Гроші були виплачені за зйомки у пропагандистському фільмі про "змову" проти першої адміністрації Трампа. Це стало відомо з документів, які той надав юридичному комітету Сенату, передавала газета The Washington Post.

12 лютого Сенат проголосував за призначення очільницею Національної розвідки Тулсі Габбард, яка, зокрема, поширювала теорії змов та проросійську пропаганду стосовно України.

Габбард відома своїми суперечливими висловлюваннями, які йдуть всупереч із позицією розвідувальної спільноти США. Її заяви часто викликають дискусії, особливо щодо російської дезінформації.

13 лютого Сенат остаточно погодив антивакцинатора Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я країни.