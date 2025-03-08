Шесть главных новостей Украины и мира на 23:00 8 марта
- Россияне специально просчитали удар по Доброполью, чтобы нанести максимальный ущерб – Зеленский. Из-за российского удара по Доброполью Донецкой области погибли 11 человек, 50 ранены, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. Российские ракеты и дрон-камикадзе типа Shahed попали по центральной части города – под ударом оказались девять жилых домов, а также торговый центр и магазины.
- Россияне ночью атаковали ракетами и 145 БпЛА: как отработала ПВО. В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и 145 беспилотниками, силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей, сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- Атаку на нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области совершил ГУР – источник. За дроновой атакой на нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области России стоит Главное управление разведки Министерства обороны. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке. По его словам, группа БпЛА атаковала предприятие "Киришинефтеоргсинтез" в Кириском районе Ленинградской области.
- Спецназначители РФ прошли под Суджу через трубопровод, у них очень большие потери – Генштаб. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи Курской области – и у них "очень большие потери". Военные отметили, что командование "видит всю полноту картины" на Курщине и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны – для стабилизации ситуации привлечены резервы главнокомандующего ВСУ.
- Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США в Саудовской Аравии. Президент Владимир Зеленский назвал состав украинской делегации на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии. В команду войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров, а также заместитель председателя ОП, бывший командир 93 бригады полковник Павел Палиса.
- СБУ заявила о разоблачении "крота" ФСБ в Государственном космическом агентстве. Правоохранители разоблачили сотрудника Государственного космического агентства, который, по версии следствия, сдавал россиянам координаты критических объектов. СБУ акцентирует, что использовала этого "крота" для дезинформирования врага, чтобы передавать через него выгодную для Украины информацию.
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