Шість головних новин України та світу на 23:00 8 березня
- Росіяни спеціально прорахували удар по Добропіллю, щоб завдати максимальної шкоди – Зеленський. Через російський удар по Добропіллю Донецької області загинули 11 людей, 50 поранено, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Російські ракети та дрон-камікадзе типу Shahed поцілили по центральній частині міста – під ударом опинилися дев'ять житлових будинків, а також торговельний центр і магазини.
- Росіяни вночі атакували ракетами та 145 БпЛА: як відпрацювала ППО. У ніч проти 8 березня росіяни атакували Україну ракетами та 145 безпілотниками, сили протиповітряної оборони збили 80 повітряних цілей, повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
- Атаку на нафтопереробний завод у Ленінградській області здійснило ГУР – джерело. За дроновою атакою на нафтопереробне підприємство у Ленінградській області Росії стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці. За його словами, група БпЛА атакувала підприємство "Киришинефтеоргсинтез" в Кіриському районі Ленінградської області.
- Спецпризначенці РФ пройшли під Суджу через трубопровід, у них дуже великі втрати – Генштаб. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, щоб закріпитися на околицях Суджі Курської області – й у них "дуже великі втрати". Військові зазначили, що командування "бачить всю повноту картини" на Курщині та вживає необхідних заходів щодо посилення стійкості оборони – для стабілізації ситуації залучено резерви головнокомандувача ЗСУ.
- Зеленський назвав склад делегації України на переговорах зі США у Саудівській Аравії. Президент Володимир Зеленський назвав склад української делегації на майбутніх переговорах зі США у Саудівській Аравії. До команди увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністри закордонних справ і оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров, а також заступник голови ОП, колишній командир 93 бригади полковник Павло Паліса.
- СБУ заявила про викриття "крота" ФСБ у Державному космічному агентстві. Правоохоронці викрили співробітника Державного космічного агентства, який, за версією слідства, здавав росіянам координати критичних обʼєктів.СБУ зауважує, що використала цього "крота" для дезінформування ворога, щоб передавати через нього вигідну для України інформацію.
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