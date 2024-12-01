Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 1 декабря
- Зеленский: Не может быть приглашения в НАТО только части Украины, это признание оккупации. Президент Владимир Зеленский заявил, что невозможно пригласить в НАТО лишь часть территории Украины, поскольку это будет автоматическим признанием, что "все остальные территории не украинские".
- Украина будет получать 1,5 млрд евро в месяц от замороженных активов РФ – может пойти и на оружие. В 2025 году Украина будет ежемесячно получать по 1,5 млрд евро, которые можно будет использовать и для военных целей, сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции с президентом Зеленским в Киеве.
- В результате падения обломков "шахеда" в Киеве поврежден многоквартирный дом. В ночь на 1 декабря российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, зафиксировано падение обломков в одном районе, сообщили в столичной городской военной администрации.
- В понедельник, 2 декабря, ограничения электричества будут действовать 15 часов – график Укрэнерго. На понедельник, 2 декабря, планируется ограничение потребления электричества с 7:00 до 22:00, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Для бытовых потребителей будет до двух очередей отключений.
- С 1 декабря можно податься на "тысячу Зеленского". В Минцифре объяснили, как это сделать. С 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение 1000 грн по программе президента Владимира Зеленского через портал "Дия". Деньги будут зачислены на карту Национального кешбэка. Ее можно оформить через мобильный банкинг, а Дия покажет банки, где она доступна.
- В Киеве для проезда открыли Подольско-Воскресенский мост – фото. В Киеве 1 декабря для проезда всех видов транспорта, кроме грузового, открыли Подольско-Воскресенский мост через реку Днепр.
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