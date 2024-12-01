Шість головних новин України та світу на 21:00 1 грудня
- Зеленський: Не може бути запрошення в НАТО лише частини України, це визнання окупації. Президент Володимир Зеленський заявив, що неможливо запросити в НАТО лише частину територій України, оскільки це буде автоматичним визнанням, що "всі інші території не українські".
- Україна отримуватиме 1,5 млрд євро на місяць від заморожених активів РФ – може піти й на зброю. У 2025 році Україна щомісяця буде отримувати по 1,5 млрд євро, котрі можна буде використати й для військових цілей, повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції з президентом Зеленським у Києві.
- Унаслідок падіння уламків "шахеда" у Києві пошкоджено багатоквартирний будинок. У ніч проти 1 грудня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, зафіксовано падіння уламків в одному районі, повідомили у столичній міській військовій адміністрації.
- У понеділок, 2 грудня, обмеження електрики діятимуть 15 годин – графік Укренерго. На понеділок, 2 грудня, заплановано обмеження споживання електрики з 7:00 до 22:00, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго". Для побутових споживачів буде до двох черг відключень.
- З 1 грудня можна податися на "тисячу Зеленського". У Мінцифрі пояснили, як це зробити. З 1 грудня українці можуть подати заявку на отримання 1000 грн за програмою президента Володимира Зеленського через портал "Дія". Гроші будуть зараховані на картку Національного кешбеку. Її можна оформити через мобільний банкінг, а Дія покаже банки, де вона доступна.
- У Києві для проїзду відкрили Подільсько-Воскресенський міст – фото. У Києві 1 грудня для проїзду всіх видів транспорту, окрім вантажного, відкрили Подільсько-Воскресенський міст через річку Дніпро.
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