Ереван заморозил участие в ОДКБ, но не вышел из организации, также в стране остается российская военная база

Фото: Facebook / Spokesperson of MFA of Armenia

14 января США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщила спикер армянского Министерства иностранных дел Ани Бадальян.

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Документ подпишут главы дипломатических ведомств двух стран: Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен. Последний принадлежит к действующей администрации президента США Джо Байдена, чья каденция подходит к концу 20 января.

Мероприятие должно состояться в 20:00 по Киеву.

В июле 2024-го стало известно о совместных военных учениях между США и Арменией.

Следует отметить, что Армения входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с РФ. Однако в сентябре 2024-го армянский премьер Никол Пашинян заявил, что его страна на всех уровнях заморозила свое участие в этой организации. До этого он утверждал, что его страна выйдет из ОДКБ и сама решит, когда это сделает.

Впрочем, этого еще не произошло, а в Армении до сих пор остается российская военная база.

Недавно, 9 января, правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Европейский Союз.