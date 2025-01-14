США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве
14 января США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщила спикер армянского Министерства иностранных дел Ани Бадальян.
Документ подпишут главы дипломатических ведомств двух стран: Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен. Последний принадлежит к действующей администрации президента США Джо Байдена, чья каденция подходит к концу 20 января.
Мероприятие должно состояться в 20:00 по Киеву.
В июле 2024-го стало известно о совместных военных учениях между США и Арменией.
Следует отметить, что Армения входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с РФ. Однако в сентябре 2024-го армянский премьер Никол Пашинян заявил, что его страна на всех уровнях заморозила свое участие в этой организации. До этого он утверждал, что его страна выйдет из ОДКБ и сама решит, когда это сделает.
Впрочем, этого еще не произошло, а в Армении до сих пор остается российская военная база.
Недавно, 9 января, правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Европейский Союз.
- В течение двух последних войн за самопровозглашенный Нагорный Карабах ОДКБ не приходила на помощь Армении: участники блока признавали Карабах территорией Азербайджана, а боевые действия происходили именно там. В то же время и Армения тоже официально не признавала независимость Нагорного Карабаха.
- Уже в июне издание Politico заявило, что Беларусь тайно передавала оружие армии Азербайджана в 2018-2022 годах, хотя и является союзником Армении по ОДКБ. Впоследствии Пашинян сообщил, что он и другие представители страны больше никогда не поедут в Беларусь, пока ею руководит Лукашенко.
- Секретарь Совета безопасности Армении заявил, что из-за полной зависимости от России страна оказалась в войне с Азербайджаном и потеряла Карабах.