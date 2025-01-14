США та Вірменія підпишуть документ про стратегічне партнерство

Єреван заморозив участь в ОДКБ, але не вийшов з організації, також у країні залишається російська військова база

Фото: Facebook / spokesperson of MFA of Armenia

14 січня Сполучені Штати та Вірменія підпишуть документ про стратегічне партнерство між країнами. Про це повідомила речниця вірменського Міністерства закордонних справ Ані Бадальян.

Документ підпишуть очільники дипломатичних відомств двох країн: Арарат Мірзоян та Ентоні Блінкен. Останній належить до чинної адміністрації президента США Джо Байдена, чия каденція добігає кінця 20 січня.

Захід має відбутися о 20:00 за Києвом.

У липні 2024-го стало відомо про спільні військові навчання між США та Вірменією.

Слід зауважити, що Вірменія входить до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) разом з РФ. Проте у вересні 2024-го вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що його країна на всіх рівнях заморозила свою участь у цій організації. До цього він стверджував, що його країна вийде з ОДКБ і сама вирішить, коли це зробить.

Утім, цього ще не відбулося, а у Вірменії досі залишається російська військова база.

Нещодавно, 9 січня, уряд Вірменії схвалив законопроєкт щодо початку процесу вступу до Європейського Союзу.