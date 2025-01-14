США та Вірменія підпишуть документ про стратегічне партнерство
14 січня Сполучені Штати та Вірменія підпишуть документ про стратегічне партнерство між країнами. Про це повідомила речниця вірменського Міністерства закордонних справ Ані Бадальян.
Документ підпишуть очільники дипломатичних відомств двох країн: Арарат Мірзоян та Ентоні Блінкен. Останній належить до чинної адміністрації президента США Джо Байдена, чия каденція добігає кінця 20 січня.
Захід має відбутися о 20:00 за Києвом.
У липні 2024-го стало відомо про спільні військові навчання між США та Вірменією.
Слід зауважити, що Вірменія входить до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) разом з РФ. Проте у вересні 2024-го вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що його країна на всіх рівнях заморозила свою участь у цій організації. До цього він стверджував, що його країна вийде з ОДКБ і сама вирішить, коли це зробить.
Утім, цього ще не відбулося, а у Вірменії досі залишається російська військова база.
Нещодавно, 9 січня, уряд Вірменії схвалив законопроєкт щодо початку процесу вступу до Європейського Союзу.
- Впродовж двох останніх війн за самопроголошений Нагірний Карабах ОДКБ не приходила на допомогу Вірменії: учасники блоку визнавали Карабах територією Азербайджану, а бойові дії відбувалися саме там. Водночас і Вірменія теж офіційно не визнавала незалежність Нагірного Карабаху.
- Уже у червні видання Politico заявило, що Білорусь таємно передавала зброю армії Азербайджану у 2018-2022 роках, хоча і є союзником Вірменії по ОДКБ. Згодом Пашинян повідомив, що він та інші представники країни більше ніколи не поїдуть до Білорусі, поки нею керує Лукашенко.
- Секретар Ради безпеки Вірменії заявив, що через повну залежність від Росії країна опинилася у війні з Азербайджаном та втратила Карабах.