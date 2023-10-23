У Байдена предупреждали о вторжении, но к этим разведданным у Украины не было доступа – WP

Центральное разведывательное управление США помогло Главному управлению разведки Минобороны приобрести "самое современное" оборудование, инвестиции были на "миллионы долларов", Украина делилась информацией. Однако предупреждения США относительно решительности России осуществить вторжение в 2022 году основывались на разведывательных потоках, к которым Украина изначально не была причастна. Об этом говорится в статье The Washinghton Post, в которой авторы ссылаются на анонимные источники среди чиновников.

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Чиновники заявили, что ЦРУ помогло ГУР приобрести "самые современные системы наблюдения и электронного прослушивания", предусматривавшие мобильное оборудование, которое можно было разместить вдоль контролируемых Россией линий столкновения на востоке Украины, а также программные средства, которые использовались для взлома мобильных телефонов кремлевских чиновников, посещавших оккупированную территорию из Москвы.

По словам источников СМИ, системами руководили украинские офицеры, но всем полученным делились с американцами.

Также ЦРУ было обеспокоено тем, что устаревшие объекты ГУР, вероятно, скомпрометированы российской разведкой, американское ведомство оплатило новые здания штаб-квартир для "спецназа" ГУР и отдельного управления, ответственного за электронный шпионаж, пишет издание.

По словам чиновников, новые возможности ГУР были "трансформационными".

"За один день мы могли бы перехватить от 250 000 до 300 000 отдельных коммуникаций [от российских военных и подразделений Федеральной службы безопасности]. Информации было так много, что мы сами не могли ею управлять", – сказал медиа бывший высокопоставленный чиновник ГУР.

Многочисленные данные были переданы через новый объект, построенный ЦРУ, обратно в Вашингтон, где их тщательно проверили аналитики ЦРУ и Агентства национальной безопасности, сообщили чиновники.

Бывший чиновник ГУР заявил изданию, что украинская спецслужба давала американским коллегам возможность через себя собирать информацию о российских целях.

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Относительно масштабов инвестиций ЦРУ чиновник заявил, что это были "миллионы долларов".

"Впоследствии ГУР также развило сеть источников в аппарате безопасности России, в том числе подразделение ФСБ, ответственное за операции в Украине. По мере доверия между США и Украиной, по словам официальных лиц, ЦРУ было разрешено иметь прямой контакт с агентами, завербованными и управляемыми украинским разведкой", – пишет The Washinghton Post.

Полученная в результате разведывательная информация была "в значительной степени" скрыта от общественности, за исключением частных случаев. СБУ начала публиковать обличительные или неудобные перехваты коммуникаций, в том числе тот, на котором российские командиры обсуждали вину РФ в сбитом малайзийском боинге MH17 в 2014 году, пишет СМИ.

Несмотря на это, чиновники заявили изданию, что разведданные, полученные благодаря сотрудничеству между США и Украиной, "имеют свои пределы": предусмотрительные предупреждения администрации президента США Джо Байдена относительно решимости российского диктатора Владимира Путина свергнуть украинское правительство, например, основывались прежде всего на отдельных потоках разведки, к которым Украина поначалу не была причастна.

По словам источников, собственные усилия Украины по сбору разведданных в определенном смысле подпитывали скептицизм президента Владимира Зеленского и других (в украинском руководстве. – Ред.) относительно планов Путина, поскольку Украина подслушивала военные подразделения и подразделения ФСБ, которые сами не были проинформированы до кануна полномасштабной войны.

"Они получали точное изображение от людей, также находившихся в темноте", — сказал один американский чиновник изданию.

WP заявило, что к ликвидации российской пропагандистки Дарьи Дугиной причастны украинские спецслужбы, которые сотрудничали с ЦРУ.

Издание пишет, что за атаками на Кремль и незаконно построенный россиянами Крымский мост стоят украинские спецслужбы, подготовленные ЦРУ.

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