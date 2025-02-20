В Израиле взорвались три автобуса, еще в двух нашли взрывчатку – подозревают теракт
В Израиле взорвались два пассажирских автобуса, еще в двух была обнаружена взрывчатка. Власти страны предполагают, что это был теракт. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Сначала полиция сообщила, что два пустых автобуса одновременно взорвались на двух парковках в пригороде Тель-Авива Бат-Ям. Правоохранители отметили, что инцидент может являться попыткой комбинированного теракта.
Муниципалитет отметил, что "автобусы чудом прибыли на парковку через мгновение до взрыва".
Впоследствии на парковке в Бат-Яме взорвался третий автобус, еще два взрывных устройства обезвредили в других местах.
При этом обошлось без жертв.
Полиция сообщила, что инцидент может быть терактом, хотя рассматриваются другие версии.
Правоохранители приостановили движение легкорельсового транспорта в этом районе из-за подозрения, что фигурант вошел в один из вагонов поезда.
Медиа Израиля со ссылкой на анонимный источник в Службе безопасности страны заявляют, что все пять взрывных устройств имели таймеры – и все взрывы должны произойти в пятницу утром. Это должно стать "стратегической террористической атакой".
По данным журналистов, по крайней мере одном из неразорвавшихся устройств весом в пять килограммов нашли сообщение "Месть из Тулькарма" – это город на Западном Берегу реки Иордан, где недавно израильская армия провела широкомасштабную контртеррористическую операцию.
Министр транспорта Мири Регева сообщила главе Управления общественного транспорта, что нужно останавливать и проверять "все автобусы, поезда и легкорельсовые поезда" и действовать согласно инструкциям Службы безопасности и полиции.
Начальник полиции округа Тель-Авив Хаим Саргароф заявил, что атака могла происходить из палестинской автономии на Западном Берегу.
Он отметил, что бомбы, судя по всему, были самодельными.
Чиновник сообщил журналистам, что стражи порядка завершили обыски автобусов и поездов и добавил, что полиция все еще пытается выяснить, сколько подозреваемых было задействовано в возможном теракте.
Средства массовой информации отмечают, что автобусы должны были взорваться в пятницу, когда бы находились на маршрутах.
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