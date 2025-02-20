В Ізраїлі вибухнули три автобуси, ще у двох знайшли вибухівку – підозрюють теракт

Обійшлося без жертв. За даними медіа, машини мали вибухнути вранці, коли б вийшли на маршрути

Фото: пожежна служба Ізраїлю

В Ізраїлі вибухнули два пасажирські автобуси, ще у двох була знайдена вибухівка. Влада країни припускає, що це був теракт. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

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Спочатку поліція повідомила, що два порожніх автобуси одночасно вибухнули на двох паркуваннях у передмісті Тель-Авіву Бат-Ям. Правоохоронці зауважили, що інцидент може бути спробою комбінованого теракту.

Муніципалітет зазначив, що "автобуси дивом прибули на паркування за мить до вибуху".

Згодом на паркуванні у Бат-Ямі вибухнув третій автобус, ще два вибухових пристрої знешкодили в інших місцях.

При цьому обійшлося без жертв.

Поліція повідомила, що інцидент можливо є терактом, хоча розглядаються інші версії.

Правоохоронці призупинили рух легкорейкового транспорту у цьому районі через підозру, що фігурант увійшов в один з вагонів потягу.

Медіа Ізраїлю з посиланням на анонімне джерело у Службі безпеки країни заявляють, що усі п'ять вибухових пристроїв мали таймери – й усі вибухи мали відбутися у п'ятницю вранці. Це мало б стати "стратегічною терористичною атакою".

За даними журналістів, на принаймні одному з пристроїв, що не вибухнув, вагою у п'ять кілограмів, знайшли повідомлення "Помста з Тулькарма" – це місто на Західному Березі річки Йордан, де нещодавно ізраїльська армія провела широкомасштабну контртерористичну операцію.

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Міністерка транспорту Мірі Регева повідомила голові Управління громадського транспорту, що потрібно зупиняти та перевіряти "усі автобуси, потяги та легкорейкові потяги" й діяти згідно з інструкціями Служби безпеки та поліції.

Начальник поліції округу Тель-Авів Хаїм Саргароф заявив, що атака могла походити з палестинської автономії на Західному Березі.

Він зазначив, що бомби, судячи з усього, були саморобними.

Чиновник повідомив журналістам, що правоохоронці завершили обшуки автобусів та потягів й додав, що поліція все ще намагається з'ясувати, скільки підозрюваних було задіяно у можливому теракті.

Медіа зазначають, що автобуси мали вибухнути у п'ятницю, коли б перебували на маршрутах.