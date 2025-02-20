В Ізраїлі вибухнули три автобуси, ще у двох знайшли вибухівку – підозрюють теракт
В Ізраїлі вибухнули два пасажирські автобуси, ще у двох була знайдена вибухівка. Влада країни припускає, що це був теракт. Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Спочатку поліція повідомила, що два порожніх автобуси одночасно вибухнули на двох паркуваннях у передмісті Тель-Авіву Бат-Ям. Правоохоронці зауважили, що інцидент може бути спробою комбінованого теракту.
Муніципалітет зазначив, що "автобуси дивом прибули на паркування за мить до вибуху".
Згодом на паркуванні у Бат-Ямі вибухнув третій автобус, ще два вибухових пристрої знешкодили в інших місцях.
При цьому обійшлося без жертв.
Поліція повідомила, що інцидент можливо є терактом, хоча розглядаються інші версії.
Правоохоронці призупинили рух легкорейкового транспорту у цьому районі через підозру, що фігурант увійшов в один з вагонів потягу.
Медіа Ізраїлю з посиланням на анонімне джерело у Службі безпеки країни заявляють, що усі п'ять вибухових пристроїв мали таймери – й усі вибухи мали відбутися у п'ятницю вранці. Це мало б стати "стратегічною терористичною атакою".
За даними журналістів, на принаймні одному з пристроїв, що не вибухнув, вагою у п'ять кілограмів, знайшли повідомлення "Помста з Тулькарма" – це місто на Західному Березі річки Йордан, де нещодавно ізраїльська армія провела широкомасштабну контртерористичну операцію.
Міністерка транспорту Мірі Регева повідомила голові Управління громадського транспорту, що потрібно зупиняти та перевіряти "усі автобуси, потяги та легкорейкові потяги" й діяти згідно з інструкціями Служби безпеки та поліції.
Начальник поліції округу Тель-Авів Хаїм Саргароф заявив, що атака могла походити з палестинської автономії на Західному Березі.
Він зазначив, що бомби, судячи з усього, були саморобними.
Чиновник повідомив журналістам, що правоохоронці завершили обшуки автобусів та потягів й додав, що поліція все ще намагається з'ясувати, скільки підозрюваних було задіяно у можливому теракті.
Медіа зазначають, що автобуси мали вибухнути у п'ятницю, коли б перебували на маршрутах.
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