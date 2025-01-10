В Польше уже вторая группа украинцев подписала контракты с Украинским легионом
В городе Люблин в Польше вторая группа добровольцев подписала контракты для военной службы в Украинском легионе, сообщило Министерство обороны Украины.
Речь идет об украинских гражданах, проживающих за границей.
По словам представителя подразделения, подполковника Петра Горкуши, на этот раз контракты подписало большее количество рекрутов, чем в прошлый раз в ноябре.
"Это свидетельствует о росте доверия наших граждан к этой инициативе. К нам идут мотивированные люди, осознающие свой выбор", – считает военный.
Также он добавил, что к Украинскому легиону впервые присоединились женщины, избравшие специальности, связанные с медициной и связью.
Большинство из новых добровольцев проживают в Польше, но также есть граждане Украины из Дании, Чехии, Германии, Литвы и других европейских стран, отметил, что рекрутинговый центр Легиона получил уже около 1300 заявлений на прохождение службы.
После подписания контрактов группа добровольцев отправилась в один из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши для прохождения базовой военной подготовки, их обучение будет проходить под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения стран НАТО, отметили в Минобороны.
В то же время рекрутинговый центр Украинского легиона продолжает прием обращений от граждан Украины, проживающих за границей: подать заявку можно на официальном сайте подразделения или через украинские консульства и посольства в странах Европы.
Первая группа военных из Украинского легиона уже успешно завершила один из этапов подготовки и была направлена в пункт временной дислокации в Украине, в дальнейшем добровольцы продолжат обучение по военным специальностям в центрах в государствах НАТО или на территории Украины, отметили в оборонном ведомстве.
- О создании Украинского легиона 8 июля объявил президент Зеленский во время встречи в Польше с премьер-министром Туском. Через несколько дней глава МИД Польши Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.
- В начале сентября в польских СМИ появилась информация, что Украинский легион до сих пор не начал набор добровольцев.
- Однако уже в октябре был начат набор добровольцев среди граждан Украины, желающих присоединиться к Украинскому легиону. В декабре сообщалось о более чем 1000 заявках.