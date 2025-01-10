В Польше уже вторая группа украинцев подписала контракты с Украинским легионом

Рекрутинговый центр Легиона получил уже около 1300 заявлений на прохождение службы

Фото: Минобороны

В городе Люблин в Польше вторая группа добровольцев подписала контракты для военной службы в Украинском легионе, сообщило Министерство обороны Украины.

Речь идет об украинских гражданах, проживающих за границей.

По словам представителя подразделения, подполковника Петра Горкуши, на этот раз контракты подписало большее количество рекрутов, чем в прошлый раз в ноябре.

"Это свидетельствует о росте доверия наших граждан к этой инициативе. К нам идут мотивированные люди, осознающие свой выбор", – считает военный.

Также он добавил, что к Украинскому легиону впервые присоединились женщины, избравшие специальности, связанные с медициной и связью.

Большинство из новых добровольцев проживают в Польше, но также есть граждане Украины из Дании, Чехии, Германии, Литвы и других европейских стран, отметил, что рекрутинговый центр Легиона получил уже около 1300 заявлений на прохождение службы.

После подписания контрактов группа добровольцев отправилась в один из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши для прохождения базовой военной подготовки, их обучение будет проходить под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения стран НАТО, отметили в Минобороны.

В то же время рекрутинговый центр Украинского легиона продолжает прием обращений от граждан Украины, проживающих за границей: подать заявку можно на официальном сайте подразделения или через украинские консульства и посольства в странах Европы.

Первая группа военных из Украинского легиона уже успешно завершила один из этапов подготовки и была направлена в пункт временной дислокации в Украине, в дальнейшем добровольцы продолжат обучение по военным специальностям в центрах в государствах НАТО или на территории Украины, отметили в оборонном ведомстве.