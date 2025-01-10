У Польщі вже друга група українців підписала контракти з Українським легіоном
У місті Люблін в Польщі друга група добровольців підписала контракти для військової служби в Українському легіоні. Про це повідомило Міністерство оборони України.
Йдеться про українських громадян, які проживають за кордоном.
За словами представника підрозділу, підполковника Петра Горкуші, на цей раз контракти підписала більша кількість рекрутів, аніж минулого разу у листопаді.
"Це свідчить про зростання довіри наших громадян до цієї ініціативи. До нас йдуть мотивовані люди, свідомі свого вибору", – вважає військовий.
Також він додав, що до Українського легіону вперше приєдналися жінки, що обрали спеціальності, пов'язані з медициною та зв’язком.
Більшість із нових добровольців мешкає у Польщі, але також є громадяни України з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших європейських країн. Горкуша зазначив, що рекрутинговий центр Легіону отримав вже близько 1300 заяв на проходження служби.
Після підписання контрактів група добровольців вирушила до одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі для проходження базового військового вишколу, їх навчання відбуватиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння країн НАТО, наголосили в Міноборони.
Водночас рекрутинговий центр Українського легіону продовжує приймання звернень від громадян України, що проживають за кордоном: подати заявку можна на офіційному сайті підрозділу або через українські консульства і посольства у країнах Європи.
Перша група військових з Українського легіону вже успішно завершила один з етапів підготовки та була направлена до пункту тимчасової дислокації в Україні, надалі добровольці продовжать навчання за військовими спеціальностями у центрах у державах НАТО або на території України, зауважили в оборонному відомстві.
- Про створення Українського легіону 8 липня оголосив президент Зеленський під час зустрічі у Польщі з прем'єр-міністром Туском. За кілька днів глава МЗС Польщі Сікорський повідомив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.
- На початку вересня у польських ЗМІ з'явилася інформація, що Український легіон досі не почав набір добровольців. Голова міноборони Польщі заявив, що кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилась "вкрай малою".
- Проте вже у жовтні було розпочато набір добровольців серед громадян України, які бажають приєднатися до Українського легіону. У грудні повідомлялося про понад 1000 заявок.