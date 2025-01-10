У Польщі вже друга група українців підписала контракти з Українським легіоном

Рекрутинговий центр Легіону отримав вже близько 1300 заяв на проходження служби

Фото: Міноборони

У місті Люблін в Польщі друга група добровольців підписала контракти для військової служби в Українському легіоні. Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Йдеться про українських громадян, які проживають за кордоном.

За словами представника підрозділу, підполковника Петра Горкуші, на цей раз контракти підписала більша кількість рекрутів, аніж минулого разу у листопаді.

"Це свідчить про зростання довіри наших громадян до цієї ініціативи. До нас йдуть мотивовані люди, свідомі свого вибору", – вважає військовий.

Також він додав, що до Українського легіону вперше приєдналися жінки, що обрали спеціальності, пов'язані з медициною та зв’язком.

Більшість із нових добровольців мешкає у Польщі, але також є громадяни України з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших європейських країн. Горкуша зазначив, що рекрутинговий центр Легіону отримав вже близько 1300 заяв на проходження служби.

Після підписання контрактів група добровольців вирушила до одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі для проходження базового військового вишколу, їх навчання відбуватиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння країн НАТО, наголосили в Міноборони.

Водночас рекрутинговий центр Українського легіону продовжує приймання звернень від громадян України, що проживають за кордоном: подати заявку можна на офіційному сайті підрозділу або через українські консульства і посольства у країнах Європи.

Перша група військових з Українського легіону вже успішно завершила один з етапів підготовки та була направлена до пункту тимчасової дислокації в Україні, надалі добровольці продовжать навчання за військовими спеціальностями у центрах у державах НАТО або на території України, зауважили в оборонному відомстві.