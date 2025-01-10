У Польщі вже друга група українців підписала контракти з Українським легіоном
Фото: Міноборони

У місті Люблін в Польщі друга група добровольців підписала контракти для військової служби в Українському легіоні. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Йдеться про українських громадян, які проживають за кордоном.

За словами представника підрозділу, підполковника Петра Горкуші, на цей раз контракти підписала більша кількість рекрутів, аніж минулого разу у листопаді.

"Це свідчить про зростання довіри наших громадян до цієї ініціативи. До нас йдуть мотивовані люди, свідомі свого вибору", – вважає військовий.

Також він додав, що до Українського легіону вперше приєдналися жінки, що обрали спеціальності, пов'язані з медициною та зв’язком.

Більшість із нових добровольців мешкає у Польщі, але також є громадяни України з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших європейських країн. Горкуша зазначив, що рекрутинговий центр Легіону отримав вже близько 1300 заяв на проходження служби.

Після підписання контрактів група добровольців вирушила до одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі для проходження базового військового вишколу, їх навчання відбуватиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння країн НАТО, наголосили в Міноборони.

Водночас рекрутинговий центр Українського легіону продовжує приймання звернень від громадян України, що проживають за кордоном: подати заявку можна на офіційному сайті підрозділу або через українські консульства і посольства у країнах Європи.

Перша група військових з Українського легіону вже успішно завершила один з етапів підготовки та була направлена до пункту тимчасової дислокації в Україні, надалі добровольці продовжать навчання за військовими спеціальностями у центрах у державах НАТО або на території України, зауважили в оборонному відомстві.

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