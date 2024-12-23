До Українського легіону в Польщі подали заявки понад 1000 людей – посол Боднар

Польська сторона забезпечує базовий військовий вишкіл, екіпірування та умови перебування на полігонах для членів підрозділу

Василь Боднар (Фото: МЗС)

До Українського легіону в Польщі подано понад 1000 заяв. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

Посол наголосив, що створення українського підрозділу на території Польщі є важливим елементом співпраці між країнами та результатом домовленостей на високому рівні.

"Зараз ми маємо понад 1000 заяв, які розглядає відповідна комісія. Сподіваємося, що ця кількість постійно збільшуватиметься", — зазначив Боднар.

Дипломат також додав, що польська сторона забезпечує базовий військовий вишкіл, екіпірування та умови перебування на полігонах для членів підрозділу.

У середині листопада перша група добровольців, які вступили до Українського легіону в Польщі, підписала контракти на службу. Загальна кількість заявок на вступ тоді перевищила 600. 16 листопада вони склади присягу.

Про створення Українського легіону 8 липня 2024 року оголосив президент Зеленський під час зустрічі з польським прем'єром Туском.

11 липня глава МЗС Польщі Сікорський повідомив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.

3 жовтня в Любліні було розпочато набір добровольців серед громадян України, які висловили бажання приєднатися до Українського легіону.