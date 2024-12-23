В Украинский легион в Польше подали заявки более 1000 человек – посол Боднар

Польская сторона обеспечивает базовую военную подготовку, экипировку и условия пребывания на полигонах для членов подразделения

Василий Боднар (Фото: МИД)

В Украинский легион в Польше подано более 1000 заявлений. Об этом в интервью Суспильному сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Посол подчеркнул, что создание украинского подразделения на территории Польши – важный элемент сотрудничества между странами и результатом договоренностей на высоком уровне.

"Сейчас у нас более 1000 заявлений, которые рассматривает соответствующая комиссия. Надеемся, что это количество будет постоянно увеличиваться", — отметил Боднар.

Дипломат также добавил, что польская сторона обеспечивает базовую военную подготовку, экипировку и условия пребывания на полигонах для членов подразделения.

В середине ноября первая группа добровольцев, вступивших в Украинский легион в Польше, подписала контракты на службу. Общее количество заявок на вступление тогда превысило 600. 16 ноября они приняли присягу.

О создании Украинского легиона 8 июля 2024 объявил президент Зеленский во время встречи с польским премьером Туском.

11 июля глава МИД Польши Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.

3 октября в Люблине был начат набор добровольцев среди граждан Украины, выразивших желание присоединиться к Украинскому легиону.