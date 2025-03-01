Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 1 марта
- Зеленский дал интервью Fox News после спора с Трампом и Вэнсом: главные тезисы. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Fox News после спора с американским лидером Дональдом Трампом и вице-премьером Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете 28 февраля. В частности, Зеленский ответил, что не будет извиняться перед Трампом.
- Рютте: Спор Зеленского и Трампа – досадный, им следует восстановить отношения. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что спор между президентами Зеленским и Трампом был "досадным" и им следует возобновить свои отношения.
- "Британия будет с Украиной сколько нужно". Зеленский встретился со Стармером. Президент Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в официальной резиденции на Даунинг-стрит. Британский политик заявил, что Соединенное Королевство будет с Украиной "столько времени, сколько это может понадобиться".
- Россия ударила по Украине 154 дронами. Известно о погибшем и пострадавших – фото. В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 154 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 103 вражеских дрона, сообщили в Воздушных силах. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.
- Россияне массированно атакуют Харьков дронами: в медучреждении начался пожар. В ночь на 1 марта российские захватчики массированно атакуют Харьков ударными беспилотниками. В медицинском учреждении в результате атаки начался пожар, повреждены здания, пострадали семь человек.
- За февраль поражено наибольшее количество танков России и уничтожен самолет – ОСГВ "Хортица". До 85% потерь оккупанты в феврале понесли в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", в частности, уничтожен самолет. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин.
- ГУР: В Мариуполе взорвался оккупант. Вероятно, агент ФСБ – видео. Во временно оккупированном Мариуполе 28 февраля взорвался автомобиль с оккупантом. Мужчина может находиться в реанимации, сообщили в Главном управлении разведки.
- Украина предлагает Франции производить и закупать оружие на деньги с доходов от активов РФ. Украина предлагает создать совместные предприятия с производящими вооружение французскими компаниями, сообщили в Министерстве обороны. Украинцы предложили несколько проектов, которые можно финансировать благодаря процентам от замороженных активов РФ.
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