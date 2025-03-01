Вісім головних новин України та світу на 21:00 1 березня
- Зеленський дав інтерв'ю Fox News після суперечки з Трампом і Венсом: головні тези. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Fox News після суперечки з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрем'єром Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті 28 лютого. Зокрема, Зеленський відповів, що не проситиме вибачення у Трампа.
- Рютте: Суперечка Зеленського і Трампа – прикрість, їм слід відновити стосунки. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що суперечка між президентами Зеленським та Трампом була "прикрою" і їм слід відновити свої стосунки.
- "Британія буде з Україною скільки потрібно". Зеленський зустрівся зі Стармером. Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармер в офіційній резиденції останнього на Даунінг-стріт. Британський політик заявив, що Сполучене Королівство буде з Україною "стільки часу, скільки це може знадобитися".
- Росія вдарила по Україні 154 дронами. Відомо про загиблого та постраждалих – фото. У ніч проти 1 березня Росія атакувала Україну 154 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 103 ворожі дрони, повідомили в Повітряних силах. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.
- Росіяни масовано атакують Харків дронами: у медзакладі почалася пожежа. У ніч проти 1 березня російські загарбники масовано атакують Харків ударними безпілотниками. У медичному закладі внаслідок атаки почалася пожежа, пошкоджено будівлі, постраждали сім осіб.
- За лютий уражено найбільшу кількість танків Росії та знищено літак – ОСУВ "Хортиця". До 85% втрат окупанти в лютому зазнали в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", зокрема, знищено літак. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.
- ГУР: У Маріуполі підірвався окупант. Ймовірно, агент ФСБ – відео. У тимчасово окупованому Маріуполі 28 лютого вибухнув автомобіль з окупантом. Чоловік може перебувати в реанімації, повідомили у Головному управлінні розвідки.
- Україна пропонує Франції виробляти та закуповувати зброю на гроші з доходів від активів РФ. Україна пропонує створити спільні підприємства з французькими компаніями, що виробляють озброєння, повідомили у Міністерстві оборони. Українці запропонували кілька проєктів, які можливо фінансувати завдяки відсоткам від заморожених активів РФ.
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