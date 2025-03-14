Зеленский объяснил, как может контролироваться прекращение огня
Ключевыми средствами мониторинга прекращения огня станут спутники и совместная украинско-американская разведка, в том числе с помощью беспилотников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Укринформ.
"Отслеживать нарушения, возможно, по моему мнению, следующими шагами: первый шаг – спутник, второй шаг – это intelligence, совместная разведка Америки с Украиной", – отметил украинский лидер.
Он отметил, что для мониторинга можно будет использовать и дроны-разведчики.
По мнению Зеленского, прекращение огня можно контролировать, если США получат весь объем необходимой информации от украинской и российской сторон.
Глава государства убежден, что иностранный военный контингент может предотвратить риск повторного вторжения: "Как дополнительная сила, которая должна быть расположена в соответствующих точках Украины: на воде, в небе и т.д.".
"Защита противовоздушной обороны, разумеется, должна быть [обеспечена во время перемирия] на 100%", – подчеркнул президент.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время прекращения огня.
- Трамп назвал заявление Путина о прекращении огня "многообещающим", но неполным. Зеленский заявил, что российский диктатор готовит отказ от предложения Штатов – РФ выдвигает такие условия для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- Впоследствии лидер США заявил о "продуктивных" переговорах с Путиным. Представитель Белого дома объяснила, что Трамп имел в виду разговор его спецпосланника Виткоффа с российским диктатором.