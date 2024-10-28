Зеленский – об участии Гутерриша на саммите БРИКС: Сюр, но это не только об ООН
Президент Владимир Зеленский считает, что визит генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани – это "сюр". Об этом он заявил в интервью The Times of India.
"О генеральном секретаре ООН, я думаю, что это в целом сюр. Но это не только об ООН, это о многих других странах", – высказался Зеленский.
По его словам, во время войны ни одна страна не может считать себя нейтральной, поскольку это будет означать, что она находится на стороне России.
Глава государства добавил, что те страны, которые на саммите БРИКС заявляли о своей нейтральности и желании помочь в разрешении конфликта, выглядят более пророссийскими, "и это не о мире".
- 24 октября 2024 года Зеленский публично отреагировал на визит генсека ООН Гутерриша в Россию – президент заявил, что тот "предпочитал искушения в Казани".
- 25 октября стало известно, что Гутерриш встретился с Путиным на полях саммита БРИКС. Они обсудили, в частности, войну в Украине.
- Французское агентство AFP со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину после его поездки на саммит БРИКС. В ООН не подтвердили.