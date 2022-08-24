Зеленский вручил Буданову "Крест боевых заслуг" за эффективную организацию работы ГУР
Владимир Зеленский вручил высшее военное отличие президента военнослужащим "Крест боевых заслуг" начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майору Кириллу Буданову. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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"Кирилл Буданов в условиях военного положения эффективно организует работу, направленную на отражение полномасштабной вооруженной агрессии РФ, нанесение государству-агрессору физических и имиджевых потерь, обеспечение национальных интересов в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и информационной сфере", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Буданов лично осуществляет планирование и координацию проведения наиболее важных разведывательных и оперативных мероприятий и специальных операций.
Он также возглавляет работу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, непосредственно способствует обмену пленных и поиску пропавших без вести защитников Украины.
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