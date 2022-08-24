UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский вручил Буданову "Крест боевых заслуг" за эффективную организацию работы ГУР

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 16:51
Зеленский вручил Буданову
Фото: пресс-служба Офиса президента

Владимир Зеленский вручил высшее военное отличие президента военнослужащим "Крест боевых заслуг" начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майору Кириллу Буданову. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Кирилл Буданов в условиях военного положения эффективно организует работу, направленную на отражение полномасштабной вооруженной агрессии РФ, нанесение государству-агрессору физических и имиджевых потерь, обеспечение национальных интересов в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и информационной сфере", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что Буданов лично осуществляет планирование и координацию проведения наиболее важных разведывательных и оперативных мероприятий и специальных операций. 

Он также возглавляет работу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, непосредственно способствует обмену пленных и поиску пропавших без вести защитников Украины. 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем  

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ГУР. разведка награда гур мо Кирилл Буданов Крест боевых заслуг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 