Армянские правоохранители заявили о разоблачении группы, готовившей насильственную узурпацию власти в стране, участники группировки тренировались в России за рубли. Об этом сообщает армянское государственное агентство Armenpress. В начале новости видео на армянском языке, на нем показаны обыски по делу.

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Оперативно-розыскные мероприятия проводила Служба национальной безопасности Армении – уголовное дело открыло Главное управление Следственного комитета республики, расследующее преступления против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности.

В частности, правоохранители Армении отчитались про около 30 обысков и допросов.

В результате следственных действий установили следующее: пять граждан республики, а также двое бывших жителей самопровозглашенного Нагорного Карабаха и неустановленные лица в составе группы провели подготовку к узурпации власти – то есть сознательно создали условия для захвата власти в Армении путем применения насилия и присвоения полномочий правительства.

Правоохранители пишут: фигуранты по предварительному сговору на протяжении 2024 года завербовали ряд граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха для захвата государственной власти.

Завербованным предлагалось вознаграждение объемом около 220 000 рублей (98 758 грн) каждому в месяц, прохождение трехмесячных сборов в РФ и ознакомление с новыми видами тяжелого оружия, обучение умениям их применения, а впоследствии – несение боевого дежурства по возвращению в Армению и передача знаний другим людям, сообщает СМИ.

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В сообщении отмечают, что четверо завербованных при организации неустановленных лиц отправились в Ростов-на-Дону, откуда были перевезены в другое место – там проверяли их биографические данные, в том числе на полиграфе, для выяснения личных качеств и политических взглядов, а также возможной связи с армянскими правоохранителями.

По данным следствия, после предварительной проверки члены преступной группы разместили завербованные на управляемой одним из фигурантов военные базы "Арбат" – там с ними проводились занятия по ведению боев в закрытом помещении с уже известными им видами вооружений.

Завербованным сообщили, что целью учений является возвращение в Армению и отстранение действующей власти, однако часть из них выступила против и отказалась участвовать в вооруженном мятеже – тогда двое фигурантов отправились на место дислокации, чтобы устранить недовольство и довести преступное намерение группы до конца, продолжить подготовку завербованных и попытаться опровергнуть то, что у организации есть цель захватить власть в республике, объясняют правоохранители.

Но часть завербованных все же отказалась участвовать в этих учениях и вернулась в Армению, а фигуранты не смогли довести до конца свой замысел из-за независящих от них обстоятельств, поясняют в сообщении.

В общем, Армения возбудила уголовное преследование в отношении семи человек – трое уже задержаны, еще четверо объявлены в розыск.

Задержанным предъявлены обвинения, сейчас они находятся под стражей. Правоохранители разыскивают других членов группы.

Оппозиционное росСМИ "Важные истории" пишет, что к мятежу могли быть причастны этнические армяне, воюющие на стороне РФ против Украины. Официально армянская сторона об этом не сообщала.

В феврале 2024-го армянский премьер Пашинян сообщил, что страна заморозила участие в ОДКБ (альянсе, в который входит РФ), а сохранение военной базы России в Армении не стоит в повестке дня.

В июне глава правительства Армении заявил, что его страна выйдет из ОДКБ и сама решит, когда это сделает.

Также Пашинян сказал, что он и другие представители Армении больше никогда не поедут в Беларусь, пока ею руководит диктатор Лукашенко. Накануне стало известно, что Беларусь тайно снабжала вооружение Азербайджана, воевавшего с Арменией за Карабах.

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