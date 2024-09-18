Вірменські правоохоронці заявили про викриття групи, яка готувала насильницьку узурпацію влади в країні, учасники угруповання тренувалися в Росії за рублі. Про це повідомляє вірменська державна агенція Armenpress. На початку новини відео вірменською мовою, на ньому показано обшуки у справі.

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Оперативно-розшукові заходи проводила Служба національної безпеки Вірменії – карну справу відкрило Головне управління Слідчого комітету республіки, яке розслідує злочини проти держави, основ конституційного ладу та суспільної безпеки.

Зокрема, правоохоронці Вірменії відзвітували щодо близько 30 обшуків та допитів.

В результаті слідчих дій встановили наступне: п'ятеро громадян республіки, а також двоє колишніх мешканців самопроголошеного Нагірного Карабаху й невстановлені особи у складі групи провели підготовку до узурпації влади – тобто свідомо створили умови для захоплення влади у Вірменії шляхом застосування насильства та привласнення повноважень уряду.

Правоохоронці пишуть: фігуранти, за попередньою змовою, впродовж 2024 року завербували низку громадян Вірменії та колишніх жителів Нагірного Карабаху для захоплення державної влади.

Завербованим пропонувалася винагорода обсягом близько 220 000 рублів (98 758 грн) кожному на місяць, проходження тримісячних зборів у РФ та ознайомлення з новими видами важкої зброї, навчання умінням їх застосування, а згодом – несення бойового чергування після повернення до Вірменії та передання знань іншим людям, повідомляє ЗМІ.

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У повідомленні зазначають, що четверо завербованих при організації невстановлених осіб вирушили до Ростова-на-Дону, звідки були перевезені в інше місце – там перевіряли їхні біографічні дані, зокрема на поліграфі, для з'ясування особистих якостей та політичних поглядів, а також можливого зв'язку з вірменськими правоохоронцями.

За даними слідства, після попередньої перевірки члени злочинної групи розмістили завербованих на керованій одним із фігурантів військовій базі "Арбат" – там з ними проводили заняття з ведення боїв у закритому приміщенні з уже відомими їм видами озброєнь.

Завербованим повідомили, що ціллю навчань є повернення до Вірменії та відсторонення чинної влади, проте частина з них виступила проти й відмовилася брати участь у збройному заколоті – тоді двоє фігурантів вирушили на місце дислокації, щоб усунути невдоволення і довести злочинний намір групи до кінця, продовжити підготовку завербованих та спробувати спростувати те, що організація має за мету захопити владу у республіці, пояснюють правоохоронці.

Але частина завербованих все ж таки відмовилася брати участь у цих навчаннях та повернулася до Вірменії, а фігуранти не змогли довести до кінця свій задум через незалежні від них обставини, пояснюють в повідомленні.

Загалом Вірменія порушила кримінальне переслідування щодо сімох осіб: трьох уже затримали, ще чотирьох оголошено у розшук.

Затриманим висунули звинувачення, зараз вони перебувають під вартою. Правоохоронці розшукують інших членів групи.

Опозиційне росЗМІ "Важные истории" пише, що до заколоту могли бути причетні етнічні вірмени, які воюють на боці РФ проти України. Офіційно вірменська сторона про це не повідомляла.

У лютому 2024-го вірменський прем'єр Пашинян повідомив, що країна заморозила участь в ОДКБ (альянсі, до якого входить РФ), а збереження військової бази Росії у Вірменії не стоїть на порядку денному.

У червні глава уряду Вірменії заявив, що його країна вийде з ОДКБ і сама вирішить, коли це зробить.

Також Пашинян сказав, що він та інші представники Вірменії більше ніколи не поїдуть до Білорусі, поки нею керує диктатор Лукашенко. Напередодні стало відомо, що Білорусь таємно постачала озброєння Азербайджану, який воював з Вірменією за Карабах.

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