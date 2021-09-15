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"Свободу Навальному! Путина в тюрьму!". Акция на Красной площади длилась 20 секунд: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 20:29
Акция на Красной площади в Москве (Скриншот видео Youtube/RusNews)
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Сегодня, 15 сентября, в Москве на Красной площади состоялась акция, участники которой развернули баннер "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!". Силовики отняли баннер через 20 секунд после начала протеста. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

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Четыре активиста Гражданского общества Калужской области и журналист вышли на Красную площадь с баннером "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!". Они развернули баннер и скандировали написанный на нем призыв.

Подбежавшие полицейские уже через 20 секунд после начала акции отобрали баннер у протестующих, смяли его и бросили на землю.

По данным издания, активистов Светлану и Сергея Лукашовых, Илью Ермакова, Сергея Редникова и журналиста Евгения Евсюкова доставили в отделение полиции.

У Евсюкова полицейские отобрали удостоверение, Ермакова силовики избили в своей машине, после этого в отделение полиции для активиста пришлось вызвать скорую.

Врачи зафиксировали у избитого Ермакова ушибы и царапины на шее и руках.

На Евсюкова и Лукашовых составили протоколы об участии в несогласованной акции и отпустили. 

Редникова и Ермакова оставляют в отделении до суда – им одновременно вменяют неповиновении полиции и нарушение порядка проведения акции.

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Наталия Медведева
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