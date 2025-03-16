В течение этой недели россияне атаковали Украину более 1020 ударными дронами, почти 1360 управляемыми авиабомбами и более 10 ракетами разных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что за неделю произошли сотни обстрелов украинских общин и городов в Черниговской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.

"Так точно не совершают те, кто хочет скорейшего завершения войны. Поэтому мы должны совместно давить на Россию, чтобы заставить завершить агрессию. Нужны решительные меры, в том числе санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать", – подчеркнул президент.

По его мнению, Украина, Европа, США и "все в мире, желающие мира" вместе могут обеспечить справедливый и долговременный мир.

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