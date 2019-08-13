В саду Харькова академик Вернадский варит борщ с собакой: видео

В обновленном городском саду им. Шевченко в Харькове появилась новая скульптура: бронзовый академик Владимир Вернадский варит борщ и угощает лакомством пса. Об этом пишет сайт Город Х.

Детство известного ученого-естествоиспытателя прошло в Харькове.

Автор идеи Александр Ридный рассказал, что идея состоит в том, чтобы таким образом увековечить память знаменитых харьковчан, причем в виде скульптур без постаментов.

Для Вернадского выбрали "домашний" сюжет, так как академик любил готовить борщ по рецепту бабушки, а его дочь Нина называла его "кременчугским".

Ридный - скульптор, доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств, заслуженный деятель искусств Украины. Он работал над скульптурой вместе с Анной Ивановой.

После реконструкции в саду Шевченко установлено уже несколько скульптур: художника Ильи Репина, театрального режиссера Леся Курбаса, певца и киноактера Марка Бернеса. Вскоре там появится актер Леонид Быков, а также актриса Клавдия Шульженко с композитором Исааком Дунаевским.

Видео: Харьковские известия

Фото: dozor.kharkov.ua