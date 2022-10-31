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"Повреждения критические". Глава Черновицкой области – о последствиях российского удара

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 17:36
Фото: depositphotos.com

В результате российского ракетного удара утром 31 октября критические повреждения получил энергетический объект в Черновицкой области, рассказал глава обладминистрации Руслан Запарнюк.

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"К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал критические. Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас можем говорить, что последствия такого удара очень ощутимы для всей энергосистемы Украины", – сообщил он.

По его словам, раненых в результате удара нет, но восемь человек получили незначительные порезы.

Запарнюк не говорит, куда именно пришелся российский удар, но Министерство внутренних дел соседней Молдовы утверждает, что украинские власти сообщили об атаке на Днестровскую ГЭС. Сама дамба не пострадала, но повреждены электрические компоненты.

Андрій Водяний
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война энергетика ракетный удар черновицкая область Руслан Запарнюк
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