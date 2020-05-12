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Минздрав перечислил тех, кого бесплатно будут тестировать на коронавирус

Минздрав перечислил тех, кого бесплатно будут тестировать на коронавирус - Фото
Міністр Максим Степанов із заступниками (скріншот із відео)
12.05.2020, 10:53

Пациентов разделили на пять категорий

В Министерстве здравоохранения перечислили всех, кого в Украине будут бесплатно проверять с помощью тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) на возможное заражение коронавирусом. Перечень требований для такого тестирования озвучил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

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По словам министра, обязательную бесплатную проверку будут проходить:

- люди, у которых есть явные симптомы коронавирусной болезни;

- лица, контактировавшие с зараженным инфекцией COVID-19;

- все медработники, работающие с больными COVID-19 (будут проходить тестирование каждые пять дней);

- работники Нацполиции и Нацгвардии, которые по службе могут заразиться;

- люди с диагнозом пневмония (независимо от течения болезни и симптоматики).

При этом глава МОЗ отметил, что ПЦР-тестирование по собственной инициативе пациента без соответствия указанным критериям не будет бесплатным: "Если сдача анализа является исключительно желанием человека, то у нас это не предусмотрено как бесплатное тестирование.

  • На утро 12 мая 2020 года коронавирус подтвержден у 4 255 954 человек во всем мире, 287 332 человека умерли от заболевания, 1 527 496 пациентов выздоровели.
  • 8 мая Степанов ответил, планирует ли МОЗ расширять тестирование на коронавирус.
  • 7 мая в Украине приняли закон о массовом тестировании на COVID-19.

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Игорь Чичкань
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здравоохрание медицина максим степанов коронавирус COVID-19 ПЦР тестирование
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