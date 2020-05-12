Минздрав перечислил тех, кого бесплатно будут тестировать на коронавирус

В Министерстве здравоохранения перечислили всех, кого в Украине будут бесплатно проверять с помощью тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) на возможное заражение коронавирусом. Перечень требований для такого тестирования озвучил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.
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По словам министра, обязательную бесплатную проверку будут проходить:
- люди, у которых есть явные симптомы коронавирусной болезни;
- лица, контактировавшие с зараженным инфекцией COVID-19;
- все медработники, работающие с больными COVID-19 (будут проходить тестирование каждые пять дней);
- работники Нацполиции и Нацгвардии, которые по службе могут заразиться;
- люди с диагнозом пневмония (независимо от течения болезни и симптоматики).
При этом глава МОЗ отметил, что ПЦР-тестирование по собственной инициативе пациента без соответствия указанным критериям не будет бесплатным: "Если сдача анализа является исключительно желанием человека, то у нас это не предусмотрено как бесплатное тестирование.
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