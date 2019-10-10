Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Здоровая пища может быть средством борьбы с депрессией - ученые

Здоровая пища может быть средством борьбы с депрессией - ученые - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
10.10.2019, 18:15

В ходе эксперимента у испытуемых проходили симптомы депрессии после перехода на здоровое питание

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что здоровая пища может оказаться эффективным средством в борьбе с депрессией. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале PLOS One

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 76 добровольцев - студентов, демонстрировавших симптомы умеренной депрессии. 

Читайте также: Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые

Они были разделены на две группы: первые питались как обычно, а вторые сменили диету на более здоровую. 

После трех недель эксперимента индикаторы депрессии во второй группе вернулись на уровень нормы. Испытуемые сообщали о снижении тревожности, чего не наблюдалось в первой группе. 

Три месяца спустя, когда добровольцы продолжили жить обычной жизнью и питаться в привычном режиме, позитивный эффекты ослабли. 

Только 21% испытуемых, продолживших питаться более здоровым образом, сохранили свое нормальное состояние и через три месяца. 

Ученые утверждают, что речь идет об эффекте плацебо и сейчас необходимо проведение дополнительных исследований. 

Читайте также: Ученые объяснили, как физические нагрузки влияют на работу мозга

Напишите нам
здоровое питание наука депрессия ученые здоровье
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 