Здоровая пища может быть средством борьбы с депрессией - ученые

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Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что здоровая пища может оказаться эффективным средством в борьбе с депрессией. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале PLOS One.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 76 добровольцев - студентов, демонстрировавших симптомы умеренной депрессии.

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Они были разделены на две группы: первые питались как обычно, а вторые сменили диету на более здоровую.

После трех недель эксперимента индикаторы депрессии во второй группе вернулись на уровень нормы. Испытуемые сообщали о снижении тревожности, чего не наблюдалось в первой группе.

Три месяца спустя, когда добровольцы продолжили жить обычной жизнью и питаться в привычном режиме, позитивный эффекты ослабли.

Только 21% испытуемых, продолживших питаться более здоровым образом, сохранили свое нормальное состояние и через три месяца.

Ученые утверждают, что речь идет об эффекте плацебо и сейчас необходимо проведение дополнительных исследований.

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