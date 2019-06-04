Аваков и Князев встретились с семьей погибшего ребенка: фото

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Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с мамой Татьяной Алексеевной и бабушкой Александрой Николаевной застреленного полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова. Аваков и Князев принесли свои соболезнования семье погибшего. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. В Нацполиции пообещали направить в семью Тлявових психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Сообщается, что Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Глава НПУ Сергей Князев сказал, что сотрудники управления НПУ в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны убитого ребенка.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая они ранили 5-летнего мальчика из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался в больнице.

Сегодня, 4 июня, Голосеевский районный суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца. Подозреваемые отказались свидетельствовать по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже адвокат семьи погибшего мальчика сказал, что в деле фигурирует несовершеннолетний.