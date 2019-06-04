Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.06.2019, 18:47

Аваков и Князев встретились с семьей погибшего ребенка: фото

Аваков и Князев встретились с семьей погибшего ребенка: фото - Фото
Фото: mvs.gov.ua

Принесли извинения, обещали следить за расследованием и помочь семье

Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с мамой Татьяной Алексеевной и бабушкой Александрой Николаевной застреленного полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова. Аваков и Князев принесли свои соболезнования семье погибшего. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. В Нацполиции пообещали направить в семью Тлявових психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Сообщается, что Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Глава НПУ Сергей Князев сказал, что сотрудники управления НПУ в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны убитого ребенка.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая они ранили 5-летнего мальчика из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался в больнице. 

Сегодня, 4 июня, Голосеевский районный суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца. Подозреваемые отказались свидетельствовать по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже адвокат семьи погибшего мальчика сказал, что в деле фигурирует несовершеннолетний

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, переяслав-хмельницкий, убийство, арсен аваков, сергей князев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 