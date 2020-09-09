Балух до сих пор в коме и подключен к аппарату ИВЛ
09.09.2020, 10:25
Владимир Балух (скриншот из видео УКМЦ)
Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого вчера ночью избили, по-прежнему находится в коме
Бывший политический заключенный Кремля Владимир Балух, которого избили вчера ночью, по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание не приходил. Об этом в Facebook сообщила нардеп Евросолидарности Ирина Геращенко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"От врачей БСП, где находится Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала она.
- О том, что вчера ночью избили Балуха сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов.
- В Офисе президента добавили, что у Балуха сломаны рука и ключица. "По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет", - говорилось в заявлении ОП.
- В партии Порошенко рассказали, что Балуха избили после празднования годовщины освобождения из плена РФ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии