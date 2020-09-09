Балух до сих пор в коме и подключен к аппарату ИВЛ

Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого вчера ночью избили, по-прежнему находится в коме

Бывший политический заключенный Кремля Владимир Балух, которого избили вчера ночью, по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание не приходил. Об этом в Facebook сообщила нардеп Евросолидарности Ирина Геращенко.

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"От врачей БСП, где находится Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала она.

Владислав Сердюк

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