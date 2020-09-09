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Балух до сих пор в коме и подключен к аппарату ИВЛ

09.09.2020, 10:25
Балух до сих пор в коме и подключен к аппарату ИВЛ - Фото
Владимир Балух (скриншот из видео УКМЦ)

Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого вчера ночью избили, по-прежнему находится в коме

Бывший политический заключенный Кремля Владимир Балух, которого избили вчера ночью, по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание не приходил. Об этом в Facebook сообщила нардеп Евросолидарности Ирина Геращенко

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"От врачей БСП, где находится Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала она. 

Владислав Сердюк
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