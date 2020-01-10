Bellingcat установила возможное место запуска ракеты в Boeing

Ракета, которая могла сбить украинский Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране, возможно, была выпущена с секретной иранской военной базы IRSG. Об этом сообщил один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев у себя в Twitter.
"Попытался вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - отметил он.
Фото: twitter.com/christogrozev
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