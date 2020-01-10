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Bellingcat установила возможное место запуска ракеты в Boeing

Bellingcat установила возможное место запуска ракеты в Boeing - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
10.01.2020, 06:26

По данным расследователя Кристо Грозева, ракету могли запустить с секретной базы Ирана IRSG

Ракета, которая могла сбить украинский Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране, возможно, была выпущена с секретной иранской военной базы IRSG. Об этом сообщил один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев у себя в Twitter.

"Попытался вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - отметил он.

Фото: twitter.com/christogrozev

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • СНБО рассматривает семь версий аварии, в том числе поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор.
  • Американские СМИ пишут, что, по мнению американских чиновников и разведки, самолет сбил Иран, скорее всего, по ошибке.
  • Иран отрицает возможность попадания ракеты в самолет.

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Иран ракета boeing bellingcat
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