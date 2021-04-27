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Боевики устанавливают на Донбассе муляжи техники, чтобы провоцировать ВСУ на огонь – ГУР

27.04.2021, 13:55
Боевики устанавливают на Донбассе муляжи техники, чтобы провоцировать ВСУ на огонь – ГУР - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Российские боевики на Донбассе обустраивают ложные рубежи обороны, а также размещают на фронте замаскированные муляжи вооружения и военной техники. Делается это для того, чтобы спровоцировать Вооруженные Силы Украины на открытие огня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

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Отмечается, что боевики России также используют режим прекращения огня для укрепления своих позиций.

По информации разведки, командование Вооруженных сил России проводит постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям.

Кроме того, сообщается, что РФ поставила на Донбасс более 2500 тонн горюче-смазочных материалов, а также боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн.

Читайте также: Кулеба: Заявления России об отводе войск – это хорошо, но пока нельзя терять бдительность 

Станислав Стороженко
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