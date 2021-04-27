Боевики устанавливают на Донбассе муляжи техники, чтобы провоцировать ВСУ на огонь – ГУР
Российские боевики на Донбассе обустраивают ложные рубежи обороны, а также размещают на фронте замаскированные муляжи вооружения и военной техники. Делается это для того, чтобы спровоцировать Вооруженные Силы Украины на открытие огня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Отмечается, что боевики России также используют режим прекращения огня для укрепления своих позиций.
По информации разведки, командование Вооруженных сил России проводит постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям.
Кроме того, сообщается, что РФ поставила на Донбасс более 2500 тонн горюче-смазочных материалов, а также боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и назвала "условие" их отвода. Не исключалось новое вторжение. США перебросили в Польшу десятки истребителей F-15 и F-16.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений": Россия сообщила, что начала отводить от украинских границ с 23 апреля.
- Уже 23 апреля стало известно, что РФ усиливает позиции на Донбассе артиллерией и военными, несмотря на "отвод войск".
- В Пентагоне говорят, что Россия действительно отвела от границ Украины часть войск, однако рано принимать их заявления "за чистую монету".
Читайте также: Кулеба: Заявления России об отводе войск – это хорошо, но пока нельзя терять бдительность
Комментарии