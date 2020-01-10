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ЕС: Пока нет убедительных доказательств, что Boeing сбили ракетой

ЕС: Пока нет убедительных доказательств, что Boeing сбили ракетой - Фото
ЕС (Фото - depositphotos.сom)
10.01.2020, 15:21

В Еврокомиcсии ждут результатов независимого расследования и призывают стороны "соблюдать международные правила"

Еврокомиcсия пока не видит убедительных доказательств того, что украинский Boeing 737 могли сбить силы иранских ПВО. Так на брифинге прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастин Трюдо представитель Комисии, передает Европейская правда.

"На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается", - заявил он и добавил, что нужно независимое расследование, которому можно доверять.

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