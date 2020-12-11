UA

Гололед в Украине. В полиции назвали количество аварий за сутки

11.12.2020, 18:52
Гололед в Украине. В полиции назвали количество аварий за сутки - Фото
Фото: Киевавтодор

В Украине в связи с резко ухудшившейся вчера, 10 декабря, погодой резко возросло количество аварий на дорогах. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации правоохранителя, за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП, среди которых 84 сообщения о происшествиях с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли восемь человек, травмированы 99.

В Киеве на линию 102 поступило 503 сообщения о ДТП, из которых семь – с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли два человека и шестеро травмированы.

Вместе с тем, по данным полиции, уменьшилось количество "нарушений скорости", зафиксированных в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали 3075 нарушений – в полиции говорят, что это рекордно низкий показатель.

Читайте также: Спасатели предупреждают об опасных погодных явлениях завтра, 12 декабря, по всей Украине

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
дтп гололед непогода

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 