Гололед в Украине. В полиции назвали количество аварий за сутки

В Украине в связи с резко ухудшившейся вчера, 10 декабря, погодой резко возросло количество аварий на дорогах. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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По информации правоохранителя, за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП, среди которых 84 сообщения о происшествиях с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли восемь человек, травмированы 99.

В Киеве на линию 102 поступило 503 сообщения о ДТП, из которых семь – с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли два человека и шестеро травмированы.

Вместе с тем, по данным полиции, уменьшилось количество "нарушений скорости", зафиксированных в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали 3075 нарушений – в полиции говорят, что это рекордно низкий показатель.

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Наталия Медведева

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