Гололед в Украине. В полиции назвали количество аварий за сутки
В Украине в связи с резко ухудшившейся вчера, 10 декабря, погодой резко возросло количество аварий на дорогах. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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По информации правоохранителя, за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП, среди которых 84 сообщения о происшествиях с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли восемь человек, травмированы 99.
В Киеве на линию 102 поступило 503 сообщения о ДТП, из которых семь – с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли два человека и шестеро травмированы.
Вместе с тем, по данным полиции, уменьшилось количество "нарушений скорости", зафиксированных в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали 3075 нарушений – в полиции говорят, что это рекордно низкий показатель.
- Вчера в Киеве и области выпал дождь, при минусовой температуре и дорожные покрытия обледенели.
- В Киевской и Житомирской областях ввели временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов. В аэропортах столицы не могли сесть самолеты. Гололед стал причиной многих ДТП, а также существенно усложнил выход из дома.
- Сегодня в Киеве и ряде областей Украины также объявлен первый уровень опасности (желтый). В аэропорту Жуляны нарушен график вылетов и прилетов некоторых рейсов.
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