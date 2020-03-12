Коронавирус. МИД готовится ко второй эвакуации украинцев из Китая

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство иностранных дел начинает подготовку ко второй эвакуации граждан Украины из Китая из-за вспышки нового коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

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"Мы (МИД - ред.) вместе с Министерством инфраструктуры начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольству Украины известно про 41 гражданина, которые находятся в Ухане. Из них 10 выявили желание эвакуироваться", - заявил Кулеба.

Дата эвакуации и ее детали пока неизвестны.

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