Коронавирус у пассажиров поезда "Киев-Москва" не обнаружили – посольство

Фото: пресс-служба ГПСУ

Ни у кого из 20 пассажиров и проводников вагона поезда "Киев-Москва", который отцепили в Брянске, не обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в РФ.

Также не зафиксировано заражение коронавирусом и у больной гражданки Китая, которая присутствовала в вагоне.

Читайте также: "Сеют панику". Россия стоит за фейками о коронавирусе - AFP

Все граждане Украины получили выписные документы – и смогли продолжить поездку. Отцепленный вагон присоединили к поезду "Москва-Киев" и отправили в Украину.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса 77 661 случаев заражения , 2360 человек умерли, 20 925 - выздоровели. COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. На утро 22 февраля зафиксировано

21 февраля российские власти отцепили в Брянске вагон поезда "Киев-Москва" с 13-ю украинцами и отправили его в обсервацию в виду того, что в этом вагоне ехала гражданка Китая, у которой, по данным Укрзализныци , были симптомы респираторного заболевания.



по данным Укрзализныци Позже в Минздраве Украины сообщили , что у китаянки по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден.



Смотрите также: От коронавируса впервые умер гражданин страны Европейского Союза

%MCEPASTEBIN%