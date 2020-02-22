Коронавирус у пассажиров поезда "Киев-Москва" не обнаружили – посольство

Ни у кого из 20 пассажиров и проводников вагона поезда "Киев-Москва", который отцепили в Брянске, не обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в РФ.
Также не зафиксировано заражение коронавирусом и у больной гражданки Китая, которая присутствовала в вагоне.
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Все граждане Украины получили выписные документы – и смогли продолжить поездку. Отцепленный вагон присоединили к поезду "Москва-Киев" и отправили в Украину.
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