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Коронавирус у пассажиров поезда "Киев-Москва" не обнаружили – посольство

Коронавирус у пассажиров поезда "Киев-Москва" не обнаружили – посольство - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
22.02.2020, 21:21

В отцепленном вагоне поезда Киев-Москва находились 13 украинцев. Все они – не заражены коронавирусом

Ни у кого из 20 пассажиров и проводников вагона поезда "Киев-Москва", который отцепили в Брянске, не обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в РФ.

Также не зафиксировано заражение коронавирусом и у больной гражданки Китая, которая присутствовала в вагоне. 

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Все граждане Украины получили выписные документы – и смогли продолжить поездку. Отцепленный вагон присоединили к поезду "Москва-Киев" и отправили в Украину.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. На утро 22 февраля зафиксировано 77 661 случаев заражения, 2360 человек умерли, 20 925 - выздоровели.
  • 21 февраля российские власти отцепили в Брянске вагон поезда "Киев-Москва" с 13-ю украинцами и отправили его в обсервацию в виду того, что в этом вагоне ехала гражданка Китая, у которой, по данным Укрзализныци, были симптомы респираторного заболевания.
  • Позже в Минздраве Украины сообщили, что у китаянки по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден. 

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Марк Сировой
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